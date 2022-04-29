تشديد الرقابة على أسواق بيع اللحوم بقنا خلال عطلة عيد الفطر

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن مديرية الطب البيطري تواصل، تشديد وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول وأسواق ومنافذ بيع وعرض اللحوم؛ للتأكيد على سلام المعروض وضبط المخالفين والحد من الذبح خارج المجازر الحكومية؛ للحفاظ على الصحة العامه للمواطنين وحمايتهم من الأمراض.

وأضاف الداودي، أن مديرية الطب البيطري مستمرة في مراقبة أسواق اللحوم ومنتجاتها بمختلف مراكز المحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والتغير الإيجابى لسلوكيات الافراد في إدراك دور الحكومة فى الحفاظ على الصحة العامة، موضحا أن الحملات تشمل الرقابة على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن؛ للتأكد من أنها لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي والحد من بيع لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، خاصة أن ذلك يساهم فى الحد من سلبيات الذبح خارج المجازر العمومية والمجازر الخاصة المعتمدة.

من جانبه، قال الدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا أنه تم عمل نوبتجيات دورية وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر والعاملين وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات في الفترة ما قبل عيد الفطر المبارك.

وأضاف يوسف بأن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى شنت عدة حملات خلال الأيام الماضية أسفرت عن تحرير 29 محضر مخالفة بإجمالي وزن 226 كجم من لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وصالحة للإستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط 15 كجم دواجن، و7 كجم كبدة، و3 كجم مصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحريز المضبوطات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار، مشيرا إلى أن المديرية مستمرة بأعمال التفتيش لمتابعة الاسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم بالمحافظة لضبط أي مخالفات.