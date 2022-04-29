كوريا الشمالية والصين تفتتحان معرضا تجاريا مشتركا تم تعليقه منذ 7 سنوات



أعادت كوريا الشمالية والصين افتتاح المعرض التجاري الدولي الشترك بين البلدين بعد توقفه 7 سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المنتجات الزراعية والصناعية الخفيفة ومواد البناء ومصايد الأسماك والأدوية تعرض على الإنترنت خلال المعرض الذي يستمر شهرين وانطلق أمس الخميس.

وكان المعرض التجاري بين البلدين قد تم تعليقه منذ عام 2016 بعد أن صوتت الصين، الحليف التقليدي لكوريا الشمالية وأكبر شريك تجاري لها، لصالح عقوبات الأمم المتحدة ضد بيونج يانج.

وذكرت محطة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية أن المعرض التجاري سيسهم في تعزيز التعاون بين كوريا الشمالية والصين في مجال الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا".

وعقدت بيونج يانج وبكين بشكل مشترك المعرض التجاري سنويا منذ عام 2012 إلى عام 2015 في مدينة داندونغ الصينية على الحدود مع الشمال وتم إلغاؤه في عام 2016 وسط توتر العلاقات الثنائية بسبب موافقة الصين على عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية بسبب تجاربها النووية.

ويمثل المعرض التجاري الذي سينتهي في 28 يونيو، أول حدث تجاري دولي لكوريا الشمالية منذ تفشي كوفيد-19، حيث تسعى كوريا الشمالية إلى تعزيز اقتصادها وسط العقوبات المعوقة والوباء المطول