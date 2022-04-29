الصحة العراقية تؤكد احتمالية تعرض بغداد لموجة خامسة من كورونا



أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أن تعرض العراق لموجة وبائية خامسة من متحور فيروس كورونا أمر محتمل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية «واع»، صباح اليوم الجمعة، أن «احتمال تعرض العراق لموجة وبائية خامسة وأي بلد آخر أمر وارد»، مضيفًا أن «الموجة الأخيرة كانت أقل خطورة، ولكن يجب افتراض حدوث موجة خامسة كما حدثت أربع موجات سابقة من وباء كورونا».

وقال البدر، إن «العراق لم يصل إلى نسبة عالية من التطعيم، وأن هناك من اكتفى بتلقي جرعة واحدة من اللقاح من دون أن يكمل بقية الجرعات»، موجها الدعوة للمواطنين بضرورة الإسراع بأخذ اللقاح.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق، أن تحوُّرات فيروس كورونا الأخيرة تشير إلى انتهاء الوباء، فيما كشفت عن معدل نسب الملقحين في العراق.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي، إن «جائحة كورونا لم تنتهِ في العراق وهنالك احتمال من موجة خامسة وسادسة لفيروس كورونا»، مشددًا على ضرورة عدم ترك جميع الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين والالتزام بها، في إشارة إلى وجود وفيات وإصابات في مدينة شنغهاي الصينية مع إغلاق للمدينة.

وبشأن إقبال المواطنين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أكد أن العراق لم يصل إلى النسبة المطلوبة التي تضمن تحقق المناعة المجتمعية، لافتا إلى أن نسبة الملقحين وصلت الآن إلى 25%، في حين أنه من المفترض وصولها الى 70% على أقل تقدير.