 عائلة أمريكية تسبب هلعا في مطار إسرائيلي - بوابة الشروق
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عائلة أمريكية تسبب هلعا في مطار إسرائيلي


نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 3:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 3:56 ص

قالت السلطات إن عائلة أمريكية فجرت حالة من الهلع والذعر في مطار إسرائيل الرئيسي، اليوم الخميس، عندما أظهرت لمفتشي الأمن قذيفة لم تنفجر عثروا عليها أثناء زيارتهم إلى مرتفعات الجولان السوري المحتل، وكانوا قد حزموا أمتعتهم في رحلة العودة.

وفي تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر ركاب مذعورون يتفرقون في صالة المغادرة بمطار بن جوريون، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن رجلا نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح أصيب بها أثناء محاولته الفرار على عربة أمتعة.

وأضافت الهيئة أن الأسرة سُمح لها بالصعود إلى الطائرة بعد استجواب أفراد الأمن لها وإخلاء ساحتها.

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