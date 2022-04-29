إصابة شقيقين في مشاجرة على قطعة أرض زراعية بقنا

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أصيب شقيقين بطلقات نارية فى مشاجرة على قطعة أرض زاراعية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، اليوم الجمعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وفرضت قوات الشرطة من تواجدها داخل القرية تحسبا لتجدد الأشتباكات بين أطراف المشاجرة، ولسرعة ضبط المتهمين فى الواقعة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، وبانتقال قوات الشرطة تبين إصابة كل من عمار ع 22 سنة، وشقيقه محمد 19 سنة.

وكشفت التحريات عن وقوع مشاجرة بين المجنى عليهما وأخرين، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأدت إلى إصابة المجنى عليهم.

وتواصل قوات الشرطة تحرياتها لسرعة ضبط المتهمين فى الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة لأستكمال التحقيقات.