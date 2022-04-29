منتخب أوكرانيا يواجه مونشنجلادباخ استعدادا لتصفيات المونديال

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه سيواجه منتخب أوكرانيا في مباراة ودية في مايو المقبل، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الأوكراني لمواجهة نظيره الاسكتلندي في الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وسيستضيف نادي مونشنجلادباخ المباراة الودية في 11 مايو، وستخصص عائداتها للأعمال الخيرية في أوكرانيا.

وكان من المقرر إقامة مواجهة أوكرانيا واسكتلندا في الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي في مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقرر إقامة مباراة المنتخبين في أول يونيو المقبل في جلاسكو، وسيلتقي الفائز في نهائي الملحق مع منتخب ويلز من أجل التأهل لنهائيات المونديال.

ويقيم منتخب أوكرانيا معسكرا تدريبيا في سلوفينيا اعتبارا من الثاني من مايو، قبل التوجه إلى ملعب تدريبات مونشنجلادباخ بعدها بثمانية أيام استعدادا للمباراة الودية.