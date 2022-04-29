الكرملين يرفض القانون الأمريكي بإرسال أصول أجنبية مصادرة إلى أوكرانيا

وصفت الرئاسة الروسية "الكرملين" القانون الأمريكي الذي يسمح بإرسال الأصول المصادرة الخاصة بالأجانب إلى أوكرانيا بأنه "تشويه صارخ للقانون".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ،في تصريح، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم /الجمعة / إن القانون الأمريكي الذي يسمح بإرسال الأصول المصادرة الخاصة بالأجانب إلى أوكرانيا بأنه تشويه صارخ للقانون ومصادرة للممتلكات الخاصة.

وأضاف: "بالطبع هذه سابقة خطيرة للغاية، وهي تشويه صارخ لأي قواعد قانونية وانتهاك لجميع المفاهيم القانونية بشكل عام، وهذا ليس أكثر من مجرد مصادرة الملكية الخاصة ومحاولة لإضفاء الشرعية الزائفة على هذا المصادرة".

وتابع قائلا إن مثل هذا الإجراء "يشير بوضوح إلى مدى هشاشة جميع الأسس المعترف بها عمومًا في كل من مجال الملكية الخاصة والاقتصاد والسياسة وكل شيء".