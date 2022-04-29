محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع الكهرباء

بدأت الحكومة العسكرية في ميانمار محادثات بشأن واردات الوقود مع روسيا حيث تسعى لتخفيف انقطاع التيار الكهربي الذي يحدث منذ شهور، ويقتصر عدد الساعات التي تعمل فيها الكهرباء في النهار لدى ملايين الأشخاص على أربع ساعات.

وبدأ انقطاع الكهرباء في يانجون ومدن أخرى في ينايروشهد انقطاع التيار لساعتين على الأقل يوميا، مما يضيف إلى مصاعب الاقتصاد الذي تضرر جراء جائحة كوفيد- 19 والانقلاب في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال الميجور جنرال زاو مين تون، المتحدث الرئيسي باسم مجلس إدارة الدولة: "نحن في مفاوضات مع روسيا وبعض الدول الأخرى لنضمن تمكننا من استيراد ما يكفي من النفط بسعر معقول".

ورفضت وزارة الطاقة الروسية التعليق على الأمر.

يذكر أن ميانمار وروسيا بينهما علاقات دفاعية قوية، حيث تدرب موسكو جيش ميانمار كما تبيع الأسلحة للمجلس العسكري.



