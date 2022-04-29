ؤ«الاختيار 3» يرحبون به، معقبًا: «محدش أذاني، كل الناس رحبت بيا».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «خط أحمر»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الخميس، أنه يرغب في تقديم شخصية الرئيس الراحل محمد نجيب، مشيرًا إلى ندمه على تقديم «مبروك جالك قلق»، رغم نجاحه.

وحول أداء الفنان ياسر جلال في مسلسل «الاختيار 3»، ذكر أن الممثل، وهو يجسد شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدم إبداع وحالة من الدهشة، معقبًا: «صعبان عليا ياسر دلوقتي هيعمل إيه بعد ده».

ولفت إلى توقفه عن التمثيل منذ حوالي ست سنوات، رغم أنه قدم أعمالا ناجحة تركت بصمة لدى الناس، مؤكدًا أن هذا الأمر متعمد تجاه عدد من أبناء جيله.