رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ زيارة رسمية للسعودية

بدأ رئيس الوزراء بجمهورية باكستان محمد شهباز شريف، زيارة رسمية للمملكة السعودية، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في استقبال رئيس الوزراء الباكستاني لدى وصوله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الوكالة السعودية، أن العلاقات بين البلدين تعود إلى أبريل 1940م أي قبل سبع سنوات من استقلال باكستان عن التاج البريطاني، لتتجه بعد استقلالها 1947م نحو آفق جديدة من التعاون والصداقة، وتكون الحليف المسلم الأقرب للمملكة العربية السعودية التي بدورها كانت من أولى الدول التي اعترفت بسيادة باكستان وحدودها على خريطة العالم.