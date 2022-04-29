تقرير: برامج التأشيرة البريطانية تزيد خطر تهريب البشر والاستغلال



أفاد تقرير بأن برامج التأشيرة البريطانية للاجئين الأوكرانيين "تفتقر إلى الوضوح والموارد والمساءلة" وتزيد خطر تهريب البشر والاستغلال.



وقال التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا " إن أكثر من مئة خبير أكدوا على "التأثيرات المقلقة" لاستجابة المملكة البريطانية القائمة على التأشيرات، وقالوا إنهم يعانون لفهم النظام "الفوضوي والمجزأ والغامض".



وفي تقرير أصدره الخبراء في كلية لندن الجامعية لصالح المفوضة المستقلة لمكافحة العبودية، السيدة سارة ثورنتون، يُنظر على نطاق واسع لشرط التأشيرة على أنه يخلق ويزيد خطر تهريب البشر والاستغلال.



وهذا النهج يمكن مقارنته بالاستجابات الأكثر انفتاحا لدول الاتحاد الأوروبي التي تم اعتبارها "مصدر مرونة كبير" ضد مثل تلك التهديدات.



وأضاف الخبراء أن "البيئة العدائية" للمملكة المتحدة تخلق أيضا "مناخا صعبا" للاستجابة للأزمة فيه.



وتناول التقرير بالتفصيل القضايا التي تم طرحها خلال مناقشات شارك فيها خبراء من الكيانات الحكومية والرعاية الصحية والجماعات القانونية وإنفاذ القانون وأكاديميون.