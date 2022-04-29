 الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة تسهيل مهمة المؤسسات الأجنبية لمراقبة الانتخابات المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة تسهيل مهمة المؤسسات الأجنبية لمراقبة الانتخابات المقبلة

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 11:07 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 11:07 م

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة تسهيل مهمة المؤسسات الأجنبية التي ستراقب الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 مايو المقبل، داعيا لوضع قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات وفق القواعد المحددة.

وأضاف عون، في تصريحات له اليوم بالمجلس الأعلى للدفاع الذي ترأس جلسته اليوم، أن ضمان جزء كبير من نجاح الانتخابات النيابية يتوقف على التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية، مؤكدا ضرورة عقد اجتماعات متتالية بين الأجهزة والقوى المعنية لضمان نجاح الإجراءات التي سيتم تطبيقها قبل الانتخابات وفي خلالها وبعدها.

وشدد على دور هيئة الإشراف على الانتخابات لتقوم بواجبها كاملا وفق المهام المحددة لها في قانون الانتخاب لتأمين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة.


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