روسيا تعلن عدم التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن أوكرانيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بـ "التحقيق" بشأن أوكرانيا.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم عن زاخاروفا قولها إن موسكو لاحظت الإعلان الصادر بتاريخ 25 نيسان/أبريل الجاري، بشأن انضمام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجموعة التحقيق المشتركة لبولندا وليتوانيا وأوكرانيا، والتي تم إنشاؤها تحت رعاية محكمة العدل الأوروبية.



وقالت زاخاروفا على الموقع الرسمي للوزارة: "بالنسبة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الخطوة تظهر أنه لا يحاول حتى الحفاظ على الحيادية والموضوعية، وينضم بحماس إلى العملية التي يتم فيها تحديد الجناة بوضوح مسبقًا.



وأضافت: إذا كان هناك شخص لا يزال لديه شك في أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة تنفذ الأوامر السياسية ولا علاقة لها بالعدالة المستقلة، فإن الشكل "الإبداعي" الجديد للعمل، يجعل كل شيء واضحًا للغاية".