طبيبة سورية تبتكر جهازا لمساعدة شقيقتها المصابة بشلل نصفي: يحافظ على حجم العضلات ومرونتها

"شظية تقتل حلم، ومن رحم المعاناة ولد الأمل".. بدأت أحدث القصة بسقوط شظية علي منزل الطفلة غزل بسوريا، فأصابتها بشلل في القدمين، وكادت تفقد حلمها في ممارسة رياضة الجمباز، ولكن عاد الأمل إلى الطفلة بمساعدة شقيقتها الطبيبة لها.



"الشروق" تواصلت مع الطبيبة السورية حكمة جبولي، شقيقة الطفلة غزل؛ لتروي تفاصيل أكثر عن معاناة شقيقتها وكيف استطاعت مساعدتها من خلال تخصصها في الهندسة الطبية، ونرصد ذلك في السطور التالية..



تقول حكمة جبولي، أنا فتاة سورية حاصلة علي إجازة في الهندسة الطبية بجامعة دمشق، في تاريخ 5-2-2015، نزلت قذيفة على منزلنا وأصيبت أختي بشظية في النخاع الشوكي أدت بها إلى شلل نصفي، وبعد العلاج وتفادي الصدمة، طلبت أختي مني طريقة لتستطيع بها الوقوف والجلوس، وتمارس حياتها الطبيعية مرة أخرى.



وأضافت: "بحثت في السوق فوجدت جهاز ميكانيكي تقليدي صنع ألماني لكنه باهظ الثمن ولا استطيع تغطية سعره، أخبرت أختي فنظرت لي وقالت (أنتِ تدرسين هندسة طبية لماذا لا تصنعين أنتِ الجهاز؟)".



وتابعت: "من هنا جاءت الفكرة، وبدأت بصناعة نموذج وبدأت التطويرات والتعديلات حتى وصلنا لهذه المرحلة الآن، كما أنني أعمل حالياً في تصنيع الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية وأيضاً صيانة الأجهزة الطبية، والآن أعمل على تصميم الجهاز وتطويره حتى أضيف له ميزات أخرى يحتاجها المريض".



وقالت: "بعد ذلك، تم اختياري ضمن عشرين متسابق بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية وتمت المشاركة بنحو 142 فيديو من 63 بلدا على مستوى العالم واختارت لجنة مختصة 20 فيديو ومنهم الفيديو الذي شاركت به".



الفيديو تضمن حديثا عن اختراع جهاز إلكتروني يساعد مرضى الشلل النصفي على الوقوف والجلوس وحتى المشي، وفكرة هذا الاختراع أتت من حادث أليم حدث مع شقيقتها في الحرب مما جعلها مريضة بشلل نصفي.



ويشرح الفيديو مدى قوة الابتكار والإختراع وخصوصا بإصرار الشباب على ذلك بشغف، كما يشرح مدى قوة الملكية الفكرية وأن الهدف الرئيسي والأسمى هو تعظيم استخدامها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع؛ من خلال المساهمة في إعداد جيل مبدع ومبتكر وقادر على إنتاج الملكية الفكرية وتوظيفها على النحو الأمثل لتلبية كافة احتياجات المجتمع وتنميته في كافة المجالات، وخصوصا أن الاختراع حاصل على براءة اختراع وميدالية الويبو الذهبية من منظمة الملكية الفكرية.



وعن أكثر العقبات التي واجهتها أثناء اختراع الجهاز، قالت: "كثرة المحاولات والتعديلات وتعلم تقنيات جديدة خارج اختصاصي وأيضاً تعاملي مع المعدات الصناعية والتي من الصعب علي الفتيات التعامل معها، وأيضاً تأمين المواد الأولية والمعدات والمحركات وحاجتي لمحركات خارج البلد ولا استطيع استيرادها".



وأضافت: "لكن تغلبت على هذه المصاعب والعقبات بسبب شقيقتي غزل، فهي التي أعطتني القوة والصبر والحكمة حتى استمر، والآن أنا بحاجة دعم في استيراد المحركات والمواد لكي يصبح الإختراع منتج في متناول الجميع".



وأردفت: "أما أختي، فهي الآن تحتاج لعملية تحرير نخاع شوكي لإزالة الشظايا وبعد استخدمها الجهاز تحسنت عضلاتها، حيث أن الجهاز يساعد على الحفاظ على حجم العضلات ومرونتها وأيضاً على اعتماد المريض على ذاته في قضاء حاجته".



وعن ممارسة غزل للجمباز، ذكرت أنها لم تحرز أي تقدم بسبب الإصابة، لكن غزل الآن أكبر فنانة تشكيلية على مستوى سوريا، وأيضاً حصلت على العديد من الشهادات في مصر من المهرجان العالمي الدولي لملوك التميز والإبداع على مستوى الوطن العربي وعدة جوائز أخرى، ولكنها تحلم أن تعالج عن طريق العملية لكي تعود لحلمها الأول وهو ممارسة الجمباز.