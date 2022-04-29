شون وصوامع سوهاج تستقبل 680 طنا و793 كيلو من الأقماح تم توريدها منذ بداية موسم التوريد

قال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت 680 طنا و793 كيلو من الأقماح تم توريدها منذ بداية موسم توريد الأقماح هذا العام في 15 أبريل من الشهر الجاري وإلى الآن.

وفي سياق متصل، أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة من إلى شون وصوامع المحافظة.

يذكر أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بسوهاج بلغت 211 ألفا و862 فدانا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي، وقد تم تجهيز 18 موقع تخزيني ما بين “صوامع، وشون“، تتسع لـ142 ألف طن قمح .