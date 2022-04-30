مبابي يواصل كتابة التاريخ في الدوري الفرنسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تحطيم الأرقام القياسية مع ناديه، في مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي هدفين في تعادل سان جيرمان ضد ستراسبورغ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المينو ضمن الجولة 35 من المسابقة، وانتهى بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كيليان مبابي وصل إلى 131 هدفا في الدوري الفرنسي.

ولا يسبق مبابي في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الفرنسي فقط سوى إدينسون كافاني الذي سجل (138) هدف.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، وتوج رسميا بلقب الدوري هذا الموسم، بينما يحل ستراسبورج سادسا برصيد 56 هدفا.