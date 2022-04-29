الجيش العراقي: اتخذنا إجراءات لحماية بغداد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية لديها جميع المعلومات الاستخباراتية عن نوايا عصابات داعش الإرهابية وتم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية مدينة بغداد.

وأشار رسول وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أن هناك عمليات استخبارية تجري بملاحقة عناصر داعش من ضمنها العملية البطولية التي تم تنفيذها من خلال متابعة استخباراتية لمديرية الاستخبارات العسكرية التي تمت من خلال تطويق ونصب كمين لما يسمى "والي شمال بغداد" وتم قتله وقتل أحد الانتحاريين الذي معه.

وحول آلية تسليح العراق، أشار إلى اعتماد سياسة التنوع في التسليح، وأن وزارة الدفاع متمثلة بوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش لديها خطط بخصوص هذا الموضوع، ولديها انفتاح على جميع الدول في موضوع التسليح، وهذا ما يتم التركيز عليه حتى لا يكون العراق أسيراً لدولة معينة أو جهة معينة، وهناك تنوع في التسليح ولا يوجد أي تأثير للحرب الروسية - الأوكرانية على عملية تسليح الجيش.