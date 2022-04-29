قال المطرب وائل الفشني، إنه يحب أغاني تترات المسلسلات، لأنه ظهر من خلالها، مشيرًا إلى أن أغنية تتر مسلسل «واحة الغروب» هي الأكثر نجاحًا ضمن أعماله.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر 2»، مساء الخميس، أنه منذ عرض «واحة الغروب» بدأ يكون هناك ما يسمى وائل الفشني، لافتًا إلى مساندة الملحن تامر كروان له: «كان وشه حلو عليا».

وأوضح أنه بدأ الغناء لأول مرة في مصر مع المطرب علي الحجار، عندما كان يقدمه رغمًا عنه، وذلك منذ حوالي 20 عامًا، مضيفًا أن أصعب محطة مرت عليه هي الفترة بعد تقديم «واحة الغروب»: «مكنتش عارف أعمل إيه».