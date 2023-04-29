فتح باب حجز وحدات سكن كل المصريين 4 في 6 محافظات غدا

تفتح وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، غدًا الأحد، باب الحجز الإلكتروني والاختيار بين 1787 وحدة سكنية لمتوسطي/ فوق متوسطي الدخل ضمن إعلان "سكن كل المصريين 4".



ويقتصر حجز الوحدات على العملاء الذين سجلوا طلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وسددوا مقدم جدية الحجز، والبالغة 50 ألف جنيه، خلال الفترة من 26 مارس حتى 13 أبريل.



ويستمر فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا في الفترة حتى الخميس ٤ مايو.



والوحدات السكنية المطروحة في الإعلان تقع بمدن: القاهرة الجديدة (القاهرة)، وبياض العرب (بني سويف)، والعصلوجي بمركز الزقازيق (الشرقية)، والغردقة وسفاجا (البحر الأحمر)، ودمنهور (البحيرة)، ومدينتي الزرقا وشطا (دمياط).



وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 75 و127 مترًا مربعا، وهي تباع بالسعر الحر (غير المدعوم)، وتبدأ الأسعار من 400 ألف جنيه.



وذكرت كراسة الشروط أن المشروع يضم وحدات ذات طابع مميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات.



وأوضحت أن الحد الأدنى لصافي الدخل 8 آلاف جنيه شهريا للفرد والأسرة، بينما الحد الأقصى لصافي الدخل: 40 ألف جنيه شهريا للفرد و50 ألفا شهريا للأسرة.



وتخصص الوحدات بأسبقية الحجز الإلكتروني، مع أولوية للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات "صندوق الإسكان الاجتماعي" على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.



وذكرت كراسة الشروط أن المشروع يضم وحدات ذات طابع مميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات.



طرق السداد:

- سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة قبل الاستلام.

- سداد باقي ثمن الوحدة كاش أو عبر التمويل العقاري بفائدة 7% سنويا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 سنة.



الشروط العامة:

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثـر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة، الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

- في حالة التعاقد نقدا يستثنى من شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة بأعلاه.

- الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.



الشروط العقارية:

- الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

- التخصيص شخصي ويجوز للعميل المتقدم بحجز وحدة سكنية تغيير/ استبدال وحدات سكنية مع عميل آخر لمرة واحدة فقط قبل التعاقد ومنح التمويل واستلام الوحدة، مع الالتزام بسداد فروق القيمة السعرية للوحدة البديلة في تاريخ الطلب

- عدم التصرف في الوحدة السكنية إلا بعد سداد كامل ثمن الوحدة وبموافقة كتابية من الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.