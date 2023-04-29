إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب سرعة الرياح

ألغت سلطات الطيران المدني، اليوم السبت، رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، ومنعتها من الطيران والخروج من أرض مطار البر الغربي؛ بسبب سرعة الرياح التي تسببت في انعدام الرؤية.

وقال مصدر مسئول باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، إنه تقرر إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية بالنسبة لحركة البالون الطائر وانعدام الرؤية، وزيادة سرعة الرياح التي كانت تزيد عن السرعة المسموح بها لطيران البالون، في إطار الحرص على حياة السائحين.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن طياري البالون أطلقوا اليوم أكثر من بالونة اختبارا للطقس، وتبين لهم أن حركة الرياح غير مناسبة للإقلاع، بجانب وجود ضعف الرؤية في السماء وهما عاملان كانا سيؤديان إلى تعدي الحد المسموح به في الارتفاع.

وتابع: "زيادة سرعة الرياح سيؤدي إلى دفع البالونات في الهواء ناحية مطار الأقصر في البر الشرقي، واختراق حرم المطار، مما يمثل خطرا وتهديدا على حركة الطيران والملاحة الجوية ويهدد سلامة الركاب".

وأكد أنه على الفور صدر القرار من ملاح الشركة المصرية للمطارات بوقف الرحلات؛، مما أدى لعودة السائحين للفنادق وإلغاء حجوزاتهم.

وأشار إلى أنه بالنسبة ليوم غدٍ الأحد، سيقوم الطيارون بإطلاق بالونات اختبار في الساعات الأولى من الصباح لبيان إمكانية استئناف إقلاع الرحلات مرة أخرى من عدمه.