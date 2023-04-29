لبنى ونس: محمد رمضان واثق في نفسه ولا يشعر بالخوف من الممثل القوي

قالت الفنانة لبنى ونس، عن التعاون مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة": "ميزة محمد رمضان هو استقباله للحديث ورغبته في التعلم، مردفة: "متواضع داخل الاستديو والتصوير، ودي أجمل حاجة فيه، في نجوم تشعر بالخوف عندما يكون أمامها ممثل قوي، لكن محمد رمضان لا يخشى ذلك، لأنه واثق في نفسه، مؤكدة على أنه عندما يرى ممثل جيد أمامه يكون أول من يُشيد به".



وأكدت خلال حوارها مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أنه بعد أن انتهى من أحد المشاهد التي جمعتهما في المسلسل قال لي "عظيمة يا أمي.. ودي جملة حلوة قوي".