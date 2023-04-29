إزالة 76 حالة تعد وبناء مخالف في المهد بالغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتصدي المراكز والمدن لحالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن إزالة شدة خشبية 20 م2 بأحد المحال التجارية بقرية كتامة ببسيون، كما نفذ حي أول المحلة إزالة كلية بالدور الـ13 علوي بشارع أبو بكر الصديق خلف مسجد الشامي، في حين أزالت الوحدة المحلية بالمعتمدية مركز المحلة، شدة خشبية على مساحة 150م لصب أعمدة بالدور الثاني علوي داخل أحد المنازل بالقرية.

وأشار إلى أنه تم التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة العيد وحتى اليوم بكل حزم، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التصدي لها والتعامل الفوري معها إلى 76 حالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، (16 حالة مخالفة بناء، 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية و11 حالة تطوير تعد على الأراضي الزراعية)، وعلى الفور تمت إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.