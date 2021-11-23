ظهور أردوغان للمرة الأولى منذ مرضه لتقديم أول رائدي فضاء تركيين

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ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الملأ اليوم السبت للمرة الأولى بعد غياب استمر ثلاثة أيام جراء الإعياء.

وجاء ذلك خلال زيارته مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس، في مدينة إسطنبول. وقدم أردوغان خلاله أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية نهاية 2023، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي كلمته أوضح أردوغان أن رائد الفضاء التركي الأول سيقوم بمهمته في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوما، وفقا للأناضول.

وأوضح أن "ألبير غزر أوجي" الذي سينطلق لمحطة الفضاء الدولية هو "طيار بطل حقق نجاحات مهمة في قيادة القوات المسلحة التركية".

أما رائد الفضاء الاحتياطي "توفا جيهانجير أتاسيفر" أوضح أردوغان أنه مهندس أنظمة يعمل في مجال أنظمة الإطلاق الفضائية في شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية.

وتابع الرئيس: "سينفذ رائد الفضاء في هذه المهمة 13 تجربة مختلفة أعدتها الجامعات والمؤسسات البحثية القيمة بتركيا".

وعادة ما يستخدم أردوغان مشاريع التكنولوجيا والدفاع الطموحة للترويج لإعادة انتخابه.

وجاء ظهور أردوغان اليوم السبت قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة المقررة في 14 مايو المقبل.

ويخوض رئيس المعارضة كمال كليتشدار أوغلو الانتخابات أمام أردوغان الذي يشغل المنصب منذ عقدين.

وتتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة سباقا متقارب النتائج بين الاثنين.