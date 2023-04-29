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كشف علي جبر، مدافع بيراميدز، جاهزية فريقه لتحقيق الفوز خارج أرضه أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب بين بيراميدز وبطل جنوب أفريقيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وقال علي جبر في تصريحات للمركز الإعلامي لفريق بيراميدز: "جاهزون لمواجهة مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، ونملك الخبرات التي تؤهلنا لنصف النهائي من خارج أرضنا".

وأضاف: "نتيجة مباراة الذهاب تضع الكثير من الضغوط على الفريق بضرورة التسجيل خارج الأرض ولكن في النهاية الجميع جاهز ولديه القدرة على تحقيق الانتصار الغالي".

وأكمل علي جبر: "بيراميدز استعد جيدا لمواجهة الإياب ولا بد من أن نفوز واللاعبون لديهم هدف الفوز والعودة بالانتصار إلى القاهرة".

وواصل: "اللاعبون روحهم المعنوية مرلاتفعة وتعاهدوا على ضرورة تعويض مباراة الذهاب والفوز في جنوب أفريقيا والتأهل للمرحلة المقبلة في البطولة، في ظل سعي بيراميدز وهدفه الواضح بتحقيق اللقب القاري".

وعن إصابته .. قال: "كنت أعاني من إصابة في كاحل القدم وبالتالي استبعدت من المباريات في الفترة الماضية، ولكني عدت قبل مباراتين وجاهز تماما لهذا اللقاء الهام".