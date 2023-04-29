الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أمريكية الصنع قرب محطة زابوروجيه النووية

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة "مسيرة" أمريكية الصنع في منطقة إنرجودار، لتواجدها بالقرب من محطة زابوروجيه النووية، كون الطائرة تستخدم للاستطلاع والتحضير لأعمال تخريبية.



وقال ممثل أجهزة إنفاذ القانون الروسية -في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- إن وحدات الجيش الروسي المرابطة في محور زابوروجيه رصدت طائرة مسيرة معادية ضمن المجال الجوي لمنطقة المسؤولية، مشددا على أن الجيش الروسي اتخذ التدابير اللازمة لإسقاطها.



وأوضح أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها هي طائرة استطلاع من طراز "كوانتيكس ريكون" من إنتاج شركة "إيروفيرونمنت" الأمريكية، مبينا أنه عند دراستها، تبين أنها قادرة على جمع البيانات آليا، وبإمكانها استطلاع المنطقة بمفردها دون تدخل مباشر من المشغل.