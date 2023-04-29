مدريد تستدعي السفير الروسي بسبب مزاعم عن وجود قوات إسبانية في أوكرانيا

استدعت إسبانيا السفير الروسي في مدريد، يوري كليمينكو، بسبب مقطع فيديو تردد أنه يظهر تواجد قوات إسبانية في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية هذه الخطوة اليوم الجمعة ردا على طلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ السفير باعتراضات مدريد على الفيديو أمس الخميس. وكانت السفارة الروسية قد حذفت بالفعل مقطع الفيديو مساء يوم الأربعاء الماضي بعد احتجاج أولي من جانب وزارة الخارجية الإسبانية.

وذكرت صحيفة "إل بايس" اليومية الإسبانية ووسائل إعلام أخرى أن الفيديو، الذي يظهر رجالا يتحدثون الإسبانية يرتدون زيا قتاليا في خندق، يعطي الانطباع بأن جنودا من إسبانيا يشاركون بالقتال في أوكرانيا.