وزيرة الهجرة: نستجيب فورا لطلبات إجلاء المصريين من السودان

قالت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تستجيب فورًا لطلبات إجلاء المصريين من السودان، مشيرة إلى أنها تشجع المواطنين على الخروج من الأماكن التي قد تعرض حياتهم للخطر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن موعد انتهاء عمليات الإجلاء من السودان مرتبطة بمجموعة من العوامل بينها الوضع على الأرض، وعدد الراغبين في العودة لمصر.

ونوهت بأن الموقف يتغير على الأرض كل 5 دقائق، معقبة: «لكننا نعمل على مدار 24 ساعة، ومنذ بداية الأزمة نحاول التعامل مع الموقف ونتواصل مع كل المصريين وخاصة الطلبة».

وأشارت إلى التواصل المباشر مع الجاليات على مواقع التواصل وتطبيق «واتساب»، معلنة عن تسجيل 4 آلاف طالب، بالاستمارة التي أطلقتها الوزارة لإحصاء عدد الراغبين في العودة لأرض الوطن.

ولفتت إلى إصابة طالبة وطالب بشظايا؛ نتيجة الاشتباكات في السودان، منوهة بأن الطالبة أصيبت أثناء تواجدها داخل المنزل بعد تدميره بقذيفة.

وأوضحت أن القذيفة دخلت في قدم الفتاة، بينما يعاني الطالب من إصابات في الظهر، مؤكدة أن الدولة قامت بملحمة لنقلهم إلى أرض الوطن على إحدى طائرات الإجلاء المصرية.

وأعلنت أن الطالبة تجري صباح الغد عملية، بينما تجرى الفحوصات للطالب للوقوف على الطريقة المثلى للعلاج، مضيفة أن حالة الطالب «ليست سهلة».

وذكرت أن أحد الطلاب توفاه الله في السودان؛ بسبب تأثر حالته النفسية بالاشتباكات وإصابته بمرض السكر، مختتمة: «مستوى الأنسولين انخفض، والدواء لم يكن كافيًا لإنقاذ الحالة».