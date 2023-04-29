تحدّثت الفنانة منة فضالي، عن أزمة تتر مسلسل جعفر العمدة بعدما غابت عنه، رغم أنه كان مقررًا أن يضم التتر صورة بطل العمل محمد رمضان رفقة زوجاته الأربع في المسلسل.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، وعرضت مساء الجمعة، إنها لم توقع على أن يتم إدراج صورتها في التتر، لكن الأمر يتم من حيث الذوق.

وأضافت: «الواحد بيزعل على مجهود سنين.. أنا تعبت كتير وبدأت بدري وكنت محتاجة شوية تقدير»، مشيرة إلى أن غضبها وحزنها من الأمر لم يدم طويلا.

وردّت على تصريح الفنان أحمد داش الذي استشهد بعبارة من إحدى أغنيات المطرب ويجز (تحياتي للي كنت فاكرهم إخواتي)، قائلة: «أحمد داش مكنش كاتب كده عني أنا.. الناس مكنتش فاهمة.. هو كان بيتكلم عننا كلنا مش منة بس، وكان بيهزر».

وأوضحت أن داش لا علاقة له بالأمر، وأنها لم تدلِ بأي تعقيب بعد نشر صورة تتر المسلسل، لكنها شعرت بالضيق في حينه.