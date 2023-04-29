قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار يمس كل القضايا التي تعني المواطن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى تبني الحوار طرح 113 قضية على طاولة مناقشاته عبر 19 لجنة مختصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة «الأولى»،مساء الجمعة، أن الحوار يمثل المجتمع المصري بجميع توجهاته ومكوناته الجغرافية والسياسية تحت راية واحدة مشتركة هي الأرضية الوطنية، من أجل مناقشة جميع القضايا التي تمس حياة المواطنين.

وأشار إلى أن الحوار الوطني سيضطلع بمناقشة بعض القضايا المستجدة على الساحة التي فرضت نفسها خلال الآونة الأخيرة، ووضع آليات مرنة لمناقشتها، وهو ما يؤكد رؤية الحوار المستقبلية نحو ترتيب الأوليات الوطنية للمرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن جلسة الافتتاح المزعم عقدها في الثالث من مايو؛ سوف تشهد حضورًا كبيرًا؛ بما يعكس تنوع المجتمع بكافة أطيافه وبمشاركة جميع الرموز المصرية السياسية والاقتصادية، إلى جانب تمثيل بعض الجهات الرسمية والمنظمات المهمة في المجتمع المدني، وكذلك قادة الفكر والرأي والاقتصاد.

وتابع: «سوف يتم إعلان خطة الجلسات بشكل مفصل، وسنصارح ونكاشف الشعب المصري بالإجراءات التي تمت خلال المرحلة السابقة كبداية للانطلاق العلني»، مؤكدا أن الحوار الوطني لن يحل نفسه محل أي جهة تنفيذية، فهو يعمل على إصدار التوصيات لبلورتها في مقترحات قد تأخذ أشكال تشريعية أو تنفيذية، وليس من صلاحياته إصدار القرارات.

وأشاد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني؛ بإثارة مجلس الأمناء لقضية الإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدا أنها ضمانة أكيدة من سلامة إجراءات الانتخابات، فالشعب المصري أصبح يألف ويأمن الإشراف القضائي ويطمئن إليه.

ولفت إلى أن قضية الإشراف القضائي؛ تمثل رأس قضايا المحور السياسي منذ اليوم الأول لانعقاد جلسات الحوار الوطني، لافتا إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهات المعنية بدراستها.