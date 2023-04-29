تقارير: عرضان نهائيان لشراء مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية في انجلترا أن أشهر جهتين مهتمتين بشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طرحتا عرضيهما النهائيين لشراء النادي صاحب الرقم القياسي من عدد ألقاب الدوري الإنجليزي ، وذلك قبل وقت قصير من انتهاء المهلة الأخيرة لتقديم العروض.

وأوضحت محطة "سكاي نيوز" ليلة الجمعة/السبت أن أحد العرضين جاء من المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني (65ر5 مليار يورو). وأشارت القناة إلى أن هذا سيكون أعلى مبلغ يتم دفعه لشراء ناد رياضي. وأضافت أن عرض الشيخ جاسم، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، يشمل أيضا دفع مبلغ لم يفصح عنه للاستثمار في الفريق والبنية التحتية.

وتابعت المحطة بأن العرض الثاني قدمه رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف والذي يسعى فقط إلى شراء حصة تزيد عن 50% في النادي مع السماح لعائلة جليزر الأمريكية المالك الحالي للنادي بالاحتفاظ بحصة بنحو 20% وبالتالي السماح باحتفاظها ببعض النفوذ، وهو الأمر الذي ترفضه منظمات المشجعين بشكل قاطع حيث تحتج هذه المنظمات منذ سنوات على العائلة و تتهمها بتدمير النادي اقتصاديا.

وتطالب العائلة الأمريكية بستة مليارات جنيه استرليني لبيع النادي الذي كانت استحوذت عليه مقابل 750 مليون جنيه استرليني في عام 2005.

وانتهت المهلة الأخيرة لتقديم العروض في وقت متأخر مساء أمس الجمعة. وكان رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس أعلن اعتزامه عدم تعديل العرض المقدم منه مجددا.