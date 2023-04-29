لقي أربعة أشخاص بينهم طفلان مصرعهم، اليوم السبت، جراء اصطدام شاحنة بست سيارات على طريق سريع في ضواحي موسكو، حسبما أفاد جهاز الطوارئ الروسي لوكالة «سبوتنيك».

وقال أحد العاملين في جهاز الطوارئ الروسي للوكالة: «صدمت شاحنة ست سيارات توقفت عند إشارة مرور. قُتل أربعة أشخاص بينهم طفلان»، مشيراً إلى إصابة شخصين آخرين.

من جهته، كتب مكتب المدعي العام في ضواحي موسكو على «تليجرام»: «نتيجة للحادث قُتل أربعة ركاب في إحدى السيارات، من بينهم طفلان يبلغان من العمر 10 و7 سنوات».

وتوجه نائب المدعي العام لمدينة «نارو فومينسك» جريجوري كوتشيروف، إلى مكان الحادث، ويراقب مكتب المدعي العام الكشف عن جميع ملابسات الحادث.

بدورها، أعلنت إدارة ضواحي موسكو بوزارة الداخلية الروسية، أن شخصًا مصابًا بجروح جسدية نُقل إلى المستشفى، وأن عناصر شرطة المرور موجودون في مكان الحادث، وحركة المرور توقفت جزئياً.