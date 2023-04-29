نجم الأهلي السابق مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي

تواجد المغربي وليد أزارو نجم الأهلي السابق، ضمن قائمة أسماء اللاعبين المرشحين من قبل رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم لجوائز الأفضل الشهرية عن شهر أبريل الجاري بالدوري الإماراتي للمحترفين.

وتقدم رابطة المحترفين الإماراتية، جوائز شهرية لأفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر أبريل في الدوري الإماراتي، المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق عجمان، وفابيو ليما، لاعب الوصل، وعلي مبخوت، لاعب الجزيرة، والتوجولي لابا كودجو، لاعب العين، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، لاعب شباب الأهلي.

وانضم أزارو لصفوف الأهلي موسم 2017 قادما من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي بعقد امتد لـ4 سنوات في صفقة قدرت بقيمة مليون و300 ألف دولار.

شارك أزارو مع الأهلي طوال موسمين ونصف، في 60 مباراة في الدوري المصري، سجل 26 هدفًا، وصنع 10 أهداف، وفي إفريقيا سجل 11 هدفا وصنع 6 أهداف في 25 مباراة، و3 أهداف في كأس مصر وهدف في مباراة السوبر المصري.