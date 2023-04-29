الرئيس العراقي: علاقاتنا مع إيران ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغير

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دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، إيران إلى مراعاة حصة العراق المائية.

وقال الرئيس العراقي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران اليوم، إن "العراق وإيران تربطها علاقات مشتركة وهي علاقات ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغير".

ودعا إلى "حل المشاكل بين البلدين ومراعاة حصة العراق المائية وتبادل المعلومات بين مؤسسات البلدين لتحسين الخدمات العامة".

وكان الرئيس العراقي، وصل اليوم إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعدد من المستشارين وكبار المسئولين.

وأجرى الرئيس العراقي فور وصوله اجتماعا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الرئاسة العراقية قالت، في بيان سابق، إن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس رئيسي، حيث من المؤمل أن تشهد لقاءات مع كبار المسئولين الإيرانيين".