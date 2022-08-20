نكتة أحمد سعد تدفع عمرو أديب لمغادرة الاستوديو

داعب الإعلامي عمرو أديب، المطرب أحمد سعد، بأن ترك مقعده في الاستوديو وذلك بعدما ألقى الأخير نكتة وصفها أديب بأنها «بايخة».

فخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، طلب أديب من سعد أن يلقي عليه نكتة، فردّ المطرب الشهير قائلا: «صيدلي بيبني عمارة خد مخالفة علشان بنى دور إكسترا».

وفي مشهد كوميدي، أبدى أديب، امتعاضا من نكتة أحمد سعد، وهمَّ بمغادرة موقعه في الاستوديو، قائلا لفريق إعداد برنامجه: «أنا قلت بلاش مداخلة أحمد سعد».

يُشار إلى أن إجراء المداخلة جاء بمناسبة طرح أحمد سعد أغنيته الجديدة «فوق واتعلم»، وهي الأغنية التي أشاد به أديب، مثمنا نجاحات سعد في الفترة الأخيرة لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية.

وجرت العادة أن يجري سعد، مداخلات مع عمرو أديب عند طرحه أعمالا غنائية، وقد قال سعد، خلال المداخلة، إن أديب أهو تميمة حظه.

ودائما ما تشمل مداخلات ومقابلات عمرو أديب وأحمد سعد، إلقاء الأخير نكاتا، دائما ما تثير رد فعل كوميديا من قبل الإعلامي الشهير، في مشاهد دائما ما تلفت وتجذب الأنظار.