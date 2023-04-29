قطر يفوز على الغرافة في الدوري القطري

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فاز فريق قطر على مضيفه الغرافة 1 /صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم قطر.

وسجل بشار رسن هدف المباراة الوحيد لقطر في الدقيقة 22.

ورفع قطر رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف الغرافة صاحب المركز الرابع.