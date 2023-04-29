 فيديو.. الشرطة البولندية تقتحم مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو - بوابة الشروق
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فيديو.. الشرطة البولندية تقتحم مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو

أحمد علاء
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 2:46 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 2:46 م

 

أفادت وكالة «سبوتنيك»، اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.

وذكرت الوكالة أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة، صباح اليوم السبت، إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا فتح البوابة من الدبلوماسيين الروس، بمن فيهم الوزير المستشار أندري أورداش.

وأضافت أن الدبلوماسيين الروس رفضوا هذا الطلب، باعتبار أن جميع قرارات مصادرة المبنى غير قانونية، محذرا من اتخاذ خطوات دبلوماسية انتقامية.

وعملت السلطات الأمنية البولندية بتجاهل القرار الروسي وعملت على كسر البوابة واقتحمت المبنى، ثم علقت سلسلة بقفل على البوابة لمنع إخراج الممتلكات من المدرسة.

 


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