انتهاء الموعد المحدد لإجلاء البريطانيين من السودان

مر الموعد النهائي لوصول المواطنين البريطانيين، إلى مطار الإجلاء في السودان، فيما تستعد الحكومة لوقف رحلات الطيران من البلاد التي تمزقها الحرب خلال ساعات.



وسيرأس نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن اجتماعا للجنة الطواري الوطنية (كوبرا)، اليوم السبت، لمناقشة الوضع الأمني في الخرطوم قبل إقلاع الرحلة الأخيرة في الساعة السادسة مساء، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



وأجلي حوالي 1573 شخصا على متن 13 رحلة طيران من منطقة وادي سيدنا قرب العاصمة الخرطوم لكن قد يبقى آلاف آخرون من المواطنين البريطانيين في البلاد.



ونفى دودن أن الحكومة "ستترك" من لم يتمكنوا من خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى المطار لدى صدور قرارها بوقف رحلات الطيران.