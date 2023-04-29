 رضا شحاتة يعقد جلسة خاصة مع لاعبي غزل المحلة - بوابة الشروق
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رضا شحاتة يعقد جلسة خاصة مع لاعبي غزل المحلة

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 7:01 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 7:01 م

عقد رضا شحاتة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة، اجتماعا مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الأول له استعدادا لمواجهة سموحة في الدورى الممتاز.

وطالب رضا شحاتة لاعبي غزل المحلة، بفتح صفحة جديدة والعمل على حصد أكبر عدد من النقاط خلال المرحلة المقبلة للهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على استاد المحلة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

وتولي رضا شحاتة تدريب غزل المحلة خلفًا لعبدالباقي جمال، الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار في منصبه بسبب سوء النتائج.


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