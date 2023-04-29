الرئيس العراقي يصل إلى إيران

وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، إلى طهران تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "الرئيس ترأس وفدا رفيع المستوى ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد من المستشارين وكبار المسئولين".

وتابعت أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث من المؤمل أن تشهد لقاءات مع كبار المسئولين الإيرانيين".