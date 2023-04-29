جوارديولا : صراع التنافس على لقب الدوري الإنجليزي لم ينته

قال جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن سباق المنافسة على لقب الدوري لم ينته بعد، رغم أن فريقه تحكم في الصراع بفوزه على أرسنال هذا الأسبوع.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على أرسنال 4 / 1 على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء الماضي، ليقلص الفارق بينه وبين أرسنال لنقطتين مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.

ولدى مانشستر سيتي فرصة لاحتلال الصدارة عندما يواجه فولهام غدًا الأحد.

وقال مدرب مانشستر سيتي :" بدأ الناس يقولون إن لديهم شعورا بأن الأمور انتهت، ولكنها لم تنته. سينتهي الامر حين ينتهي الدوري، والدوري لم ينته".

وأضاف :" مازال لدينا سبع مباريات، كل مباراة نلعبها لأشياء خاصة. لمنافسينا ولأنفسنا. يجب أن نلعب بطريقتنا".

ويغيب ناثان أكي عن المباراة حيث يواصل التعافي من إصابة في أوتار الركبة، ولكن النادي يأمل في أن يتعافى اللاعب قبل مواجهة ريال مدريد في مباراتي الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل.

وقال جوارديولا :"إنه بحال أفضل، يبدو بخير. الاعراض جيدة، ولكنه مازال لم يشارك في التدريبات مع الفريق ولكني أعتقد أن هذا الأمر لن يطول".