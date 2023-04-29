وكالة الشبكة الاتحادية الألمانية: إمدادات الكهرباء آمنة في الشتاء المقبل

أفادت وكالة الشبكة الاتحادية في ألمانيا، بأن البلاد لن تواجه أي مشكلات في إمدادات الكهرباء في الشتاء المقبل.

وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر في بيان يوم الجمعة: «إمدادت الكهرباء في الشتاء المقبل مستقرة كما اعتدنا لعدة سنوات».

وأضاف أن التحديات التي واجهت استقرار النظام لم تأت من الفترات التي كان يتم فيها إنتاج كمية محدودة من الطاقة من الرياح أو الطاقة الشمسية نتيجة للافتقار إلى الرياح أو ضوء الشمس، ولكن من الشبكة نفسها.

وأوضح مولر أن الطلب المرتفع المحتمل على الطاقة في جنوب ألمانيا، موطن حصة كبيرة من الصناعة، عندما تكون هناك كمية كبيرة من إنتاج الطاقة المتجددة في الشمال حيث توجد حدائق الرياح البحرية، يمكن أن يسبب مشكلات للشبكة بحالتها الحالية.

وأضاف مولر: «هذا يظهر مجددا أن التوسع السريع في الشبكة ضروري لانتقال الطاقة (إلى الطاقة المتجددة) وزيادة أمن الشبكة».