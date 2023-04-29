الحكومة الألمانية تعد بمساعدة ضحايا هجومي الطعن في مدينة دويسبورج

وعد مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الضحايا باسكال كوبر، بمساعدة ضحايا هجومي الطعن اللذين وقعا في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا.

ونقل بيان لوزارة العدل صادر عن كوبر قوله اليوم السبت:" الحكومة الألمانية ستكون حاضرة من أجل ضحايا هاتين الجريمتين المروعتين. سنحاول المساعدة حيثما أمكننا".

كان الادعاء العام الألماني باشر التحقيقات أمس الجمعة في واقعة هجوم مميت على رجل - 35 عاما ليلة عيد الفصح والهجوم على عدة أشخاص في صالة للياقة البدنية في قلب مدينة دويسبورج، وهي الجريمة التي وقعت بعد نحو عشرة أيام من الجريمة الأولى.

وأُودع سوري - 26 عاما، في الحبس الاحتياطي على ذمة القضيتين حيث يُعْتَقَد أنه أصاب الرجل بعدد كبير من الطعنات والجروح القطعية وأنه أصاب 4 أشخاص في صالة اللياقة البدنية بإصابات خطيرة.

وذكر متحدث باسم الشرطة اليوم أن حياة شاب من بين هؤلاء المصابين الأربعة لا تزال معرضة للخطر.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر:" تعاطفنا وخالص مواساتنا مع لأسرة القتيل والمصابين في هاتين الجريمتين المروعتين" معربا عن أمله في الشفاء العاجل والتام للمصابين.

وأوضح كوبر أنه سيعمل مع مفوضة حماية الضحايا في ولاية شمال الراين ويستفاليا (دويسبورج تقع في هذه الولاية)، باربارا هافليتسا، على تقديم المساعدات النفسية والعملية والمالية للمتضررين من هاتين الجريمتين في حال دعت الحاجة إلى ذلك.