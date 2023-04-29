الزراعة: توفير أكثر من 450 نقطة لاستقبال شحنات توريد القمح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة توفر أكثر من 450 نقطة تجميع لاستقبال شحنات توريد القمح من المزارعين، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على وضع سعر مجزٍ وهو 1500 جنيه للإردب؛ بهدف تشجيع المزارعين على عمليات التوريد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» عبر القناة «الأولى» مساء الجمعة، أن الدولة مهتمة بزراعة القمح باعتباره ملفا مهما يخص الأمن الغذائي للمواطن المصري، وذلك باتخاذ بعض الإجراءات للعمل على زيادة المساحة المنزرعة وتعظيم إنتاجية الأرض.

وأشار إلى مساهمة التقاوي الجديدة في مضاعفة إنتاجية القمح، وزيادة إنتاجية فدان القمح إلى 20 إردبا لكل فدان قياسا بـ 10 إردب في السابق، مؤكدا حرص الدولة على إنشاء صوامع جديدة؛ بهدف رفع الطاقة التخزينية من القمح المورد، والتي تستوعب حاليًا أكثر من 4.2 مليون طن.

ولفت إلى اعتماد أكثر من 70 % من المزارعين على تقاوي القمح الجديدة، في ظل حرصهم على تعظيم الإنتاجية، فضلا عن قدرتها على تحمل الظروف الجوية والتغيرات المختلفة؛ نتيجة التداعيات المناخية.

ونوه بأن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين من خلال استخدام «منظومة كارت الفلاح»؛ بهدف ضمان توافر مستلزمات الإنتاج والأسمدة للمزارع والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الإرشاد التقليدي أو الإليكتروني؛ باستخدام تطبيق المساعد الذكي للفلاح من أجل إيصال الإرشاد السليم؛ لتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة من القمح.