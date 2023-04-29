عمرو أديب: سلع كتير بتتسعر على 40 جنيها للدولار

عبّر الإعلامي عمرو أديب، عن استغرابه لما يجري في الأسعار بمصر خلال الفترة الماضية.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «فيه حاجات غريبة حصلت في موضوع الأسعار.. دايما كنا بنقول الناس مش بتسعر الحاجة طبقا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي اللي هو 30.8 جنيه لكن طبقا للسوق السوداء اللي بيوصل 36 جنيها.. لكن كمان بقى فيه بتحسب على أكتر من السوق السوداء وبيعدوا 40 جنيها».

وأضاف: «الأول مكنش فيه دولار وكانت الأسعار بتزيد.. دلوقتي فيه حاجات كتير بتزيد بشكل غير طبيعي.. بقوا بيسعروا على سعر الدولار اللي حاسين إنه وارد يبقى كده في الفترة الجاية».

ولفت إلى أن سعر الجنيه الذهب وصل حاليا إلى 22 ألف جنيه، واصفا الأسعار في الوقت الحالي بأنها بلغت مستوى قياسيا.

ورأى أنّ الذهب في مصر تحول إلى عملة وليس صاغة ولا إدخارا ولا استثمارا، ووصف ذلك بأنه أمر خطير، لما له من تأثير على الاقتصاد.

وعقب: «الناس بتاجر في العملة من خلال الذهب ودي حاجة مفيهاش أي مخاطر»، نظرا لضمان المكاسب.