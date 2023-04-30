قال الإعلامي عمرو أديب، إن القليل من المصريين كتبوا كتابات غير جيدة حول استضافة السودانيين، وذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها الخرطوم مؤخرًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت: «نحن في أزمة ولا وقت لهذا الأمر، مصر طول عمرها بتعرف تكسر اللقمة، تعرف إزاي تشارك وتقف جنب الناس، النبي وصى على سابع جار، وده جارك وعمقك وامتدادك، كلنا امتداد وتاريخ واحد، دول ضيفونا وعلى راسنا من فوق».

وأشار إلى أن الله سيكرم مصر رغم أن الظروف صعبة، مضيفًا: «في ناس قلقانة على البلد وعلى موارد البلد وبتقول ظروفنا لا تحتمل، وتوجه كلمات لا تعبر عن الموقف العام المصري، اسأل أي مواطن في الشارع هيقول إخواننا وحبايبنا».

ولفت إلى أن مصر تستضيف على أرضها 4 ملايين، معقبًا: «مجموعة من الناس عاوزة تتنمر بالبشر، وعلى الناحية الأخرى ناس مش مستحملسين الظرف الصعب فيردوا».

وأكمل: «هذا الأمر لا مجال له، نحن شعوب وإنسانية وأمة واحدة، والناس دول اللقمة الموجودة هنكسرها اثنين، جزء لك وجزء ليا وربنا يبارك لنا في البلد والحياة تكون حلوة».

وعقب: «فكوا الجبهات واهدوا، الناس مش ناقصة، هم في مأساة وكارثة كبيرة، محتاجين نطبطب على بعض ونشيل بعض، أومال مصر أم الدنيا إزاي يعني؟ إحنا أم القومية العربية، تقعد تفرد صدرك تقول أنا مصر، مصر مش كلام بل مسئولية وموقع وموقف، والتاريخ كتب عن مصر إنها تقف وراء أشقائها».

واختتم: «وحدة النيل وشريان واحد وبلد واحد، في الوضع ده دي مسئوليتك وقدرك ومكانتك وقوتك، في شعوب عليها مسئوليات أنت منها ولا تستطيع التنصل منها أبدًا، اهدوا وربنا يكرمكم مش وقته، دي أزمة مرعبة».