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الجيش السوداني: ستكتمل حلقات النصر قريبا

الجيش السوداني
الجيش السوداني
سارة أحمد
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 12:01 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 12:01 م

 

قال الجيش السوداني، قبل قليل، إنه سيعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتتمكن الشرطة وبقية أجهزة الدولة من استئناف عملها، مؤكدا: "ستكتمل حلقات النصر قريبا".

وأوضح الجيش السوداني، في بيان عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "ما جرى إحباطه كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم واختطاف الدولة لصالح شخص واحد".

وأكد البيان: "قواتنا تعمل طبقا لما هو مخطط له وتؤدي مهامها بثبات وثقة".

وأضاف: "كل المناورات التي جرت خلال الشهور الماضية كان هدفها تدمير الكتلة الصلبة للبلاد المتمثلة في جيش البلاد ومنظومتها الأمنية لتحل مكانها المليشيا المتمردة التي أظهرت أسوأ ما يمكن تصوره من سلوك طابعه عدم التورع عن استباحة مؤسسات البلاد وتخريبها ونهب كل ما يقع تحت أيديهم بلا وازع أو ضمير".

وذكر البيان، أن الجيش لن يتنازل عن هدف المحافظة على كيان الدولة السودانية.

وتابع: "قريبا جدا ستحتفل الخرطوم بيوم النصر وتسدل الستار على انتهاء فصول أسوأ حقبة عاشتها البلاد".


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