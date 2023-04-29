الصحة السودانية تصدر إرشادات للمواطنين حول كيفية التعامل مع جثث ضحايا القتال

دعت وزارة الصحَّة السودانية، اليوم السبت، المواطنين إلى ارتداء الكمامات والملابس الواقية خلال التعامل مع جثث ضحايا القتال.

وشددت الوزارة، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، على ضرورة ارتداء الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع الجثث الموجودة في المناطق المتعددة البعيدة عن السلطات الصحية، ملابس واقية وقفازات وكمامات مع تغطية الأحذية بأكياس بلاستيكية.

وطالبت الوزارة، برش الجثة "المتعفنة" بالمبيدات المتوفرة في المنطقة وترقيم الجثامين وكتابتها في دباجات (قطعة ورق مقوى) ووضعها بالقرب من الجثة ثم تصوير الجثة حتى لو بكاميرا الموبايل من عدة اتجاهات.

وأكدت أهمية "تفتيش ملابس الضحية وتحريز كل مقتنياته وإذا وجدت بطاقة بأحد جيوبه يتم وضع الاسم الموجود على البطاقة في الدباجة التي عليها الرقم التعريفي".

ودعت إلى عدم نزع ملابس الجثث، ذاكرة أن الجثث غير المتعفنة يتم غسلها بنضح الماء عليها فقط وتكفن وكل جثة تدفن على حده ويتم كتابة الرقم التعريفي للجثة ويوضع في باقة بلاستيكية (كرستالة) ويتم دفنها مع الجثة ووضع شاهد لكل قبر ويكتب عليه الرقم التعريفي للجثة.

ودعت الوزارة إلى تجميع تلك البيانات وتسليمها لأي مكتب لوزارة الصحة في أي منطقة في البلاد.