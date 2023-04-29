الأمن اللبناني يوقف سوريًّا بث أغنية عن تنظيم داعش في حفل زفافه

قالت تقارير إعلامية إن الأمن اللبناني أوقف شابًا سوريًّا بسبب بثه أغنية عن تنظيم «داعش» خلال حفل زفافه.

ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فإن القوى الأمنية أوقفت شخصاً من الجسية السورية قبل يومين وبالتحديد في اليوم الذي تلا حفل زفافه من مكان سكنه في بلدة يارون الجنوبية.

وأوضح الموقع أن سبب التوقيف هو بث السوري أغنية تمجد تنظيم داعش في حفل الزفاف الذي أقامه في بلدة الطيري.

في سياق آخر، عثرت قوى الأمن في النبطية، على جثة شاب سوري في بلدة عين قانا على عامود الكهرباء، وتولت فصيلة جباع التحقيق بالحادث.

وأوضح مراسل الموقع أن المعلومات رجحت أن تكون الوفاة بسبب تعرضه لصعقة كهربائية.