 فتح باب التقديم لمعرض ملتقى المبدعين الدولي الـ13 للفن التشكيلي - بوابة الشروق
السبت 29 أبريل 2023 3:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

فتح باب التقديم لمعرض ملتقى المبدعين الدولي الـ13 للفن التشكيلي

ايناس العيسوي
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 3:08 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 3:08 م


أعلن ملتقى المبدعين الدولي للفن التشكيلي، عن فتح باب التقديم للاشتراك في معرضه بنسخته الـ13، خلال الفترة من يوم 21 وحتى 25 مايو المقبل، وذلك في قاعة مؤسسة الأهرام بالقاهرة.

وأعلن الملتقى عن شروط التقدم للمشاركة في المعرض وهي، أن يكون عملا فنيا جديدا يحمل فكرة وكل الخامات والأساليب والمقاسات متاحة لحرية الإبداع.

كما أشار إلى أن المجالات الفنية المتاحة، هي الرسم، النحت، التصوير، الديكوباج، الخزف، أشغال فنية، جيرافيك، ديجتال آرت".

وللتقديم ترسل صورة العمل ومواصفاته واضحة، وصورة البطاقة الشخصية وصورة شخصية، مع ملء الاستمارة الخاصة بالملتقى المتواجدة على صفحتهم الرسمية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك