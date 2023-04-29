ضياء رشوان: قوى خارجة عن شرعية الدستور والحكم حاولت إبداء رغبة للمشاركة في الحوار الوطني

قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّه لا توجد قوة سياسية واحدة داخل مصر رفضت المشاركة في الحوار.

وأضاف خلال برنامجه «مصر جديدة» عبر شاشة «etc»، مساء الجمعة: «لا يوجد أحد يرفض المشاركة في الحوار.. رغم إني مش بحب كلمة إجماع.. لكني للأسف مش لاقي غير هذه الحقيقة.. ده مش إجماع بلاغي.. لكنه إجماع حقيقي».

وأوضح أن بعض القوى الخارجة عن شرعية الدستور وشرعية الحكم وهي موجودة بالخارج، حاولت إبداء رغبة للمشاركة في الحوار، مشيرا إلى أنّ الحوار يجمع بين القوى التي توافق على دستور الدولة كما هو، والقوى التي لم تقترف دما أو تحرض عليه أو تشارك فيه.

ولفت إلى أنّ القوى الاجتماعية النقابية والمجتمع الأهلي والقوى الشبابية تشارك في الحوار، موضحا أن الأمانة الفنية تلقت عشرات الآلاف من الأسماء والمقترحة للمشاركة حتى اللحظة الأخيرة.

ونوه بأن ما جرى على مدار عام كامل هو حوار بين كل هذه الأطراف، وبناء جسور من الثقة فيما بينها، وإزالة ضباب كان يخيم في بعض الأحيان على علاقاتها، مفيدا بأن مجلس الأمناء يواصل في الوقت نفسه عمله التنظيمي الهيكلي.